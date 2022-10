Deutschland: «M.J. beschleunigte nochmal, als der Polizist auf der Motorhaube lag»

Anfang Februar wurde in der deutsche Gemeinde Efringen-Kirchen ein Polizist schwer am Kopf verletzt, als er von einem fliehenden Auto zuerst auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Nicht einmal Schüsse aus den Dienstwaffen der Beamten konnten den alkoholisierten Fahrer Manfred J. zu stoppen, wie die deutsche Bundesanwaltschaft schreibt, obwohl er getroffen wurde. Sie hat inzwischen Anklage wegen versuchten Mordes gegen J. erhoben.

Gemäß Anklageschrift fuhr der damals 61-jährige Deutsche den ihm entgegenlaufenden Polizisten frontal an und nahm in Kauf, ihn schon allein damit tödlich zu verletzen. «Nachdem dieser in Bauchlage auf der Motorhaube zu liegen kam, hielt Manfred J. nicht an, sondern beschleunigte nochmal», heißt es weiter. In Folge dessen, habe J. sein Auto so zur Seite manövriert, dass der Polizist auf die Straße stürzte und eine Gehirnblutung erlitt.