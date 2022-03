Neue Rolle : Macht Gosling wieder die Mickey Mouse?

Ryan Gosling als Trickfilm-Pionier Walt Disney? Leider nur in der Fantasie des Künstlers Pascal Witaszek. Er hat eine Reihe imaginärer Filmplakate kreiert.

Ryan Gosling hat sich seine ersten Sporen im berühmten Mickey-Mouse-Club verdient. Was liegt also näher, als ihm die Hauptrolle in einem Biopic über den legendären Maus-Erfinder Walt Disney zu geben? Eigentlich nichts – nur leider gibt es diesen Film nicht. Dass sich der 31-Jährige als Mr. Disney jedenfalls anbieten würde, illustriert ein falsches Filmplakat des Künstlers Pascal Witaszek.