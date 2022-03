Donato Amado Gonzales, Historiker vom peruanischen Kulturministerium, und Brian Bauer, Archäologe an der University of Illinois in Chicago, stützen sich dabei auf die Analyse historischer Dokumente: Auf Aufzeichnungen der spanischen Eroberer aus dem 17. Jahrhundert, historische Karten aus dem 19. Jahrhundert und Feldnotizen von dem US-Archäologen Hiram Bingham.