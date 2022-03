Falsch überliefert - Machu Picchu heißt offenbar gar nicht Machu Picchu

1 / 16 Die Inkastadt Machu Picchu ist weltberühmt. AFP Doch nun berichten Forschende, die Stätte habe nicht immer so geheißen. Unsplash Donato Amado Gonzales, Historiker vom peruanischen Kulturministerium, und Brian Bauer, Archäologe an der University of Illinois in Chicago, stützen sich dabei auf die Analyse historischer Dokumente: Auf Aufzeichnungen der spanischen Eroberer aus dem 17. Jahrhundert, historische Karten aus dem 19. Jahrhundert und Feldnotizen von dem US-Archäologen Hiram Bingham. Unsplash

Rund 44 Kilometer von der Andenstadt Cusco entfernt, in 2000 Metern Höhe: Dort befindet sich die Inkastadt Machu Picchu. So heißt es unter anderem in vielen Reiseführern. Doch möglicherweise sind diese Angaben falsch. Denn historische Aufnahmen deuten darauf hin, dass die Stadt eigentlich anders heißt, nämlich Huayna Picchu.

Davon berichten Donato Amado Gonzales, Historiker vom peruanischen Kulturministerium, und Brian Bauer, Archäologe an der University of Illinois in Chicago im Fachjournal «Ñawpa Pacha: Journal of the Institute of Andean Studies». Das Duo stützt sich dabei auf die Analyse historischer Dokumente: Auf Aufzeichnungen der spanischen Konquistadoren aus dem 17. Jahrhundert (siehe Box), historische Karten aus dem 19. Jahrhundert und Feldnotizen von Hiram Bingham. Der US-Archäologe hatte die Ruinen im Jahr 1911 besucht, darüber berichtet und so die Existenz der Stätte weltweit bekannt gemacht.

Spanische Konquistadore? Der Ausdruck stammt aus dem Spanischen, wo «conquistador» Eroberer bedeutet. Er wird als Sammelbegriff für die Soldaten, Entdecker und Abenteurer benutzt, die während des 16. und 17. Jahrhunderts große Teile von Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Philippinen und anderen Inseln als Kolonien in Besitz nahmen. Die bekanntesten Anführer der Konquistadoren waren Hernán Cortés und Francisco Pizarro. Der eine eroberte das Aztekenreich auf dem Gebiet des heutigen Mexiko, der andere das Inkareich im Südwesten Südamerikas.

Im Jahr 1913 kam der Wandel

Die Studie zeigt, dass die Stätte punkto ihres Namens eine Veränderung durchgemacht hat. So bezeichneten die Konquistadoren die Ruinen noch als Huayna Picchu (Junger Berg) – nach dem der Stadt am nächsten gelegenen Gipfel, der direkt über ihnen aufragt. Der laut Bauer «eindeutigste Hinweis» findet sich in einem «Bericht aus dem späten 16. Jahrhundert, als die Ureinwohner der Region in Erwägung zogen, eine Stätte namens Huayna Picchu wieder zu besetzen.» Auch in einem peruanischen Atlas aus dem Jahr 1904 werden die Inkaruinen so genannt.

Vor seinem Besuch der Ruinen nutzte auch Bingham noch den Namen Huayna Picchu, heißt es in der Studie. In seinen 1913 veröffentlichten Berichten über die verlassene Inkastätte, die weltweit wahrgenommen wurden, verwendete er den seither gebräuchlichen Namen Machu Picchu. Offen bleibt, was den Archäologen dazu bewegte.