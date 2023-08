Konzert in der Rockhal : Macklemore is back und gibt Luxemburg die Ehre

Die Show des 40-jährigen Amerikaners wird ein Highlight im Konzert-Sommer sein.

Noch vor einem Jahrzehnt gabe es kein «Entkommen» vor Macklemore, der zusammen mit seinem Kollegen Ryan Lewis mit den Hits «Thrift Shop» (1,7 Milliarden Klicks auf Youtube) und «Can’t hold us» die Charts dominierte und 2014 dafür mit vier Grammys belohnt wurde.

Sein erstes Soloalbum lief noch weitestgehend unter dem Radar, doch mit dem zweiten Versuch «Gemini» fand der Rapper aus Seattle die perfekte Mischung aus Rap und Pop. Die Vielfalt seines Mixes zeigen unter anderem die Singles «Glorious» mit Skylar Grey, «Marmalade» mit Lil Yachty oder «Willy Wonka» mit dem Rapper Offset.

Persönliche Songs, aber auch Party-Kracher

Bereits 2018 beehrte Macklemore im Rahmen einer Tour dann Luxemburg und begeisterte 6000 Fans in der Rockhal mit seinen Songs, humoristischen Anleihen und – für den Künstler fast selbstverständlich – ganz viel Haltung in Sachen Toleranz. Nun, fünf Jahre später, wird der 40-Jährige am Mittwoch um 20 Uhr in der Rockhal sein Comeback feiern und sein viertes Konzert im Großherzogtum geben.

Benjamin Hammond Haggerty, so sein bürgerlicher Name, stellt dort sein drittes Album vor, das schlicht «Ben» heißt. Die neuen Werke sind persönlicher und intimer, als es die Songs in der Vergangenheit waren, und so werden auch Themen wie seine überkommene Suchtproblematik behandelt.