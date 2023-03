Rockhal: Macklemore kehrt mit «Ben» nach Luxemburg zurück

Der 39-Jährige Ausnahmekünstler wird in der Rockhal garantiert für eine Riesenparty sorgen.

Macklemore ist mit bis dato insgesamt 12,8 Milliarden kombinierten Streams einer der erfolgreichsten Independent-Künstler aller Zeiten. Der amerikanische Rapper kommt mit seinem Album «Ben» am Mittwoch, 16. August 2023, zurück nach Luxemburg und zwar in die Rockhal. Bereits am 3. März wurde die Platte veröffentlicht. Benannt ist sie nach seinem bürgerlichen Vornamen.