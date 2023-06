Grenoble: Macron besucht verletzte Kinder nach Messerattacke

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach der Messerattacke auf einem Spielplatz einige der schwer verletzten Kinder in der Universitätsklinik in Grenoble besucht. Macron traf am Freitagvormittag gemeinsam mit seiner Frau Brigitte in der Klinik in der südostfranzösischen Großstadt ein. Beide wurden von Verantwortlichen der Klinik empfangen.