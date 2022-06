Schwerer Schlag : Macron-Lager verfehlt bei Parlamentswahl absolute Mehrheit klar

Für die absolute Mehrheit im französischen Parlament werden 289 Sitze benötigt. Nach Hochrechnungen werden es für Emmanuek Macrons Mitte-Lager aber maximal 150.

Am Sonntag stand der zweite Durchgang der französischen Parlamentswahlen an.

Frankreichs wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron hat mit seinem Mitte-Lager nach Hochrechnungen die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar verfehlt. In der Endrunde der Parlamentswahl am Sonntag kamen die Liberalen demnach auf 210 bis 250 der 577 Sitze. Das neue linke Bündnis angeführt von Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon wird mit 150 bis 180 Sitzen im Parlament vertreten sein. Für die absolute Mehrheit werden mindestens 289 Sitze benötigt.