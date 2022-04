Präsidentschaftswahl: Macron liegt in Luxemburg weit vorn

Die Mehrheit der Franzosen in Luxemburg haben für Amtsinhaber Emmanuel Macron gestimmt.

Die Wahl der in Luxemburg ansässigen Franzosen ist am Sonntag sehr eindeutig ausgefallen: Sie stimmten zu 82,7 Prozent für Emmanuel Macron und zu 17,3 Prozent für Marine Le Pen, wie nach Abschluss der Wahl am Abend auf der Luxexpo bekannt gegeben wurde. Diese müssen noch von den französischen Behörden offiziell bestätigt werden.