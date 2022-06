Klimawandel : Macron – Trotz Ukraine-Konflikts Umweltschutz nicht vernachlässigen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat auf der zweiten Ozeankonferenz der Vereinten Nationen Europa und die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen, ungeachtet des Krieges in der Ukraine den Umweltschutz nicht zu vernachlässigen. Die Deadline zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 rücke «sehr nahe», warnte er am Donnerstag in einer Rede auf der Plenarsitzung der Tagung in Lissabon.