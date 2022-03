Von 62 auf 65 : Macron will das Rentenalter in Frankreich anheben

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will das Rentenalter von 62 auf 65 Jahre anheben. Macron plane die Reform für den Fall seiner Wiederwahl bei der Präsidentschaftswahl im April, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Donnerstag dem Sender «RTL». «Im Programm von Emmanuel Macron gibt es auch den Vorschlag, das Rentenalter schrittweise auf 65 Jahre anzuheben.» Im Gegenzug solle die Mindestrente von 1000 auf 1100 Euro erhöht werden. In der Ankündigung seiner Kandidatur vor einer Woche hatte Macron bereits geschrieben: «Wir müssen mehr arbeiten (...).»