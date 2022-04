Très léger! : Macron zeigt sich mit offenem Hemd und Brusthaaren

Frankreichs Wahl wird jetzt haarig. Emmanuel Macron posiert auf Instagram mit weit aufgeknöpftem Hemd und sorgt damit für reichlich Gesprächsstoff.

Bei der Grande Nation sorgt das teils für Schnappatmung: «Heiß», postet eine Userin, «Ich würde ihn schon alleine wegen der Behaarung wählen», so eine andere. Kritischere Betrachter lachen über Macron und unterstellen ihm, «er habe sich die Brusthaare per Photoshop» hinzufügen lassen. Am 24. April muss sich Macron gegen Rechtspopulistin Marine Le Pen in der Stichwahl durchsetzen. Das Duell ist eine Schicksalswahl für ganz Europa und gilt deshalb ebenfalls als ziemlich haarig.