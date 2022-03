Mit 73 Jahren : «Mad Max»-Schurke Hugh Keays-Byrne ist tot

Der australische Schauspieler Hugh Keays-Byrne ist am Dienstag gestorben. Er war unter anderem in «Mad Max: Fury Road» zu sehen.

Der australische Schauspieler Hugh Keays-Bryne ist am Dienstagmorgen gestorben. Wie Deadline berichtet, starb der 73-Jährige in einem Krankenhaus. Die Todesursache ist nicht bekannt. Seine bekanntesten Rollen hatte er im ersten «Mad Max»-Film (1979) als Schurke Toecutter und 36 Jahre später in «Mad Max: Fury Road» (2015) als Immortan Joe.