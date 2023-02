Nach Grammys-Auftritt: Madonna gesteht Beauty-OPs – und witzelt über ihre Schwellungen im Gesicht

1 / 7 «Schaut, wie süß ich aussehe, jetzt, wo die Schwellung der Operation endlich zurückgegangen ist», schreibt sie in einem Tweet auf der Social-Media-Plattform Twitter und gibt zu, sich vor den Grammys unter das Messer gelegt zu haben. Twitter/Madonna Auch auf Instagram teilt die «Erotica»-Sängerin einige Bilder von sich in ihrer Story. Instagram/madonna Auf den Bildern räkelt sie sich auf dem Boden … Instagram/madonna

Mit glattem Gesicht, geformten Wangenknochen und rundlichem Schmollmund präsentierte sich Madonna an den diesjährigen Grammy Awards und erntete dafür Spot. Nun gibt die 64-jährige Popikone zwei Wochen später zu, sich tatsächlich unter das Messer gelegt zu haben. «Schaut, wie süß ich aussehe, jetzt, wo die Schwellung der Operation endlich zurückgegangen ist», schreibt sie in einem selbstironischen Post auf Twitter. Dazu postet die «Vogue»-Interpretin ein Foto, auf dem sie ein Käppi mit der Aufschrift «spirituell hungrig» trägt.

Was sie genau hat machen lassen, verrät die Sängerin allerdings in ihrem Post nicht. Auch auf Instagram teilt die Musikerin einige Bilder von sich in ihrer Story mit ihrem vermeintlich «neuen» Gesicht.

Madonna löste Debatte um Schönheits-OPs aus

Nach ihrem Auftritt an den Grammys erntete Madonna haufenweise Spot und Kritik auf den sozialen Medien. So schrieben Fans: «Madonna sieht ‹aufgefrischt› aus», oder «Dann schaue ich mir nur die Grammys an. Madonna sieht für mich nicht mehr wie Madonna aus.» Und ein weiterer Fan beklagt: «Madonna muss mit den Schönheitsoperationen aufhören und den Alterungsprozess annehmen. Sie ist an diesem Punkt fast nicht wiederzuerkennen.»

Nach der Flut an Negativkommentaren rechtfertigt Madonna ihr Aussehen mit schlechten Aufnahmen und Objektiven der vor Ort verwendeten Kameras. In einem langen Post erklärt sie, diese hätten ihr Gesicht runder und geschwollener wirken lassen. Weiter wirft sie ihren Kritikern vor: «Wieder einmal bin ich im Glanz von Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit gefangen, welche die Welt, in der wir leben, erlaubt.» Auch bemängelt sie genervt, dass ihre Ansprache ignoriert wurde, welche sie zu Ehren von Kim Petras und Sam Smith gehalten hatte. «Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was ich in meiner Rede gesagt habe, in der es darum ging, sich für die Furchtlosigkeit von Künstlern wie Sam und Kim zu bedanken, haben sich viele Leute dafür entschieden, nur über Nahaufnahmen von mir zu sprechen. Aufgenommen mit einer langen Objektivkamera eines Pressefotografen. So eine würde jedem das Gesicht verzerren!!», so Madonna.

«Ich werde nicht anfangen, mich für irgendwas zu entschuldigen»

Weiter beteuert die «Evita»-Darstellerin, sie lebe «in einer Welt, die sich weigert, Frauen zu feiern, die das 45. Lebensjahr überschritten haben und das Bedürfnis verspüren, sie zu bestrafen, wenn sie weiterhin willensstark, fleißig und abenteuerlustig sind.» Weiter führt sie aus, dass sie sich nicht für irgendeine der kreativen Entscheidungen, die sie getroffen habe, noch für die Art und Weise, wie sie aussehe oder sich kleide, entschuldigen würde. «Ich werde nicht anfangen, mich für irgendwas zu entschuldigen.»

Im Juli geht Madonna zum 40. Bühnenjubiläum auf Welttournee. Ihre «The Celebration Tour» wird sie in Vancouver starten. Die Tour führt sie dann durch diverse Staaten in Nordamerika und Kanada, ehe sie in Europa und Großbritannien weiter macht. Immer wieder sorgt Madonna für Schlagzeilen wegen ihres Aussehens und damit, dass sie nicht mehr wie sie selbst aussieht.