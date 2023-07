USA: Madonna sagt Danke – «Liebe von Familie und Freunden beste Medizin»

Popsängerin Madonna hat sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt im vergangenen Monat auf Instagram bei ihrer Familie und ihren Freunden für ihre Unterstützung bedankt. «Die Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin», schrieb die 64-Jährige in einem Post am Sonntag (Ortszeit). Dazu postete die Musikerin zwei Fotos, auf denen sie jeweils mit ihrem Adoptivsohn David Banda (17) und ihrer leiblichen Tochter Lourdes Leon (26) zu sehen ist. Auf einem weiteren Bild hält sie stolz ein Geschenk ihres Managers Guy Oseary (50) in die Kamera.