Nach nur 4 Wochen : Madonna vergraulte ihren Koch mit Liebes-Gestöhne

Das ist mal ein Kündigungsgrund! Steve, Madonnas Privatkoch, hielt das laute Gestöhne beim Sex seiner Chefin nicht aus und ging.

Charles Sykes/Invision via AP/dpa

Arbeiten für Madonna – sicherlich ein Traum für so manchen! Für Steve (45) war es letzten Endes jedoch zu viel. Zuvor arbeitete der Privatkoch für Prince, Michael Jackson und Snoop Dogg, dann bekam er das Jobangebot für Madonna über einen Freund, berichtet Steve gegenüber «Bild am Sonntag».

Per Videochat hatte er eine kurze Vorstellung bei der Chefin und auch das Gehalt passte. Ganze 7.300 Euro bekam er pro Woche, so erzählt er der «Bild am Sonntag». Ihm fiel sofort auf, dass es nirgendwo Bodyguards gab, dafür aber 30 Angestellte, die ständig um die Sängerin herumwuselten.