Shitstorm wegen Instagram : Madonna verteidigt Mandela-Cover

Auf Instagram hat Madonna wichtige Personen aus der Geschichte im Stil ihres neuen Album-Covers bearbeitet. Die Community ist entrüstet.

Popstar Madonna (56) hat sich gegen Kritik an von ihr veröffentlichten, bearbeiteten Fotos des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King und des südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela verteidigt. Die Sängerin erklärte, sie vergleiche sich nicht mit den beiden verstorbenen Persönlichkeiten, sondern erkenne an, dass diese Rebellen gewesen seien.

Madonna hatte auf Instagram Fotos von King und Mandela veröffentlicht, die so verändert waren, dass sie Madonnas eigenem Porträt auf dem Cover ihres neuen Albums «Rebel Heart» (deutsch: Rebellenherz) ähnelten. Das Albumcover zeigt eine Nahaufnahme des Gesichts der Sängerin, um das eine schwarze Schnur gewickelt ist. Die veröffentlichten Bilder von King und Mandela sind so bearbeitet, dass es so wirkt, als hätten die Persönlichkeiten einen ähnlichen Faden im Gesicht. Einige betrachteten die Veröffentlichungen als anstößig.