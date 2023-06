Sorge um «Queen of Pop»: Madonnas Familie ging vom Schlimmsten aus – «Glaubten, wir könnten sie verlieren»

1 / 6 Wegen einer bakteriellen Infektion musste die Popikone auf der Intensivstation behandelt werden. REUTERS Sie war Medienberichten zufolge mindestens eine Nacht auf der Intensivstation. Getty Images Anfang des Jahres hatte Madonna eine Welttournee angekündigt. Sie umfasst mehr als 80 Konzerttermine. Doch die «Celebration Tour» wurde bis auf Weiteres auf Eis gelegt. REUTERS

Sorge um die «Queen of Pop»: Wie ihr Manager Guy Oseary (50) auf Instagram mitteilt, sei Madonna (64) vor wenigen Tagen aufgrund einer Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden und habe mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht. Ihr Zustand war so ernst, dass ihre Verwandten mit allen Szenarien rechneten, wie ein nicht namentlich genanntes Familienmitglied nun gegenüber Daily Mail verriet.

«In den letzten Tagen wusste niemand so recht, in welche Richtung sich die Sache entwickeln würde, und die ganze Familie war auf das Schlimmste vorbereitet», erklärt die Quelle und verdeutlichte den Ernst der Lage: «Jeder hat geglaubt, dass wir sie verlieren könnten.» Aus diesem Grund sei die Familie auch erst einige Tage später mit dem Gesundheitsupdate an die Öffentlichkeit gegangen. Der «schockierende Zusammenbruch» und die «traumatischen Tage» seien ein Weckruf für Madonna gewesen, die glaubte, «unbesiegbar» zu sein. Dem Bericht zufolge habe sie sich nebst dem Infekt auch mit den Vorbereitungen zu ihrer mittlerweile abgesagten Tour übernommen.

Inzwischen habe die Sängerin die Intensivstation zwar verlassen und doch sei sie Medienberichten zufolge weiterhin in medizinischer Behandlung. Madonnas Familie und insbesondere ihre Kinder seien in dieser Zeit «zusammengekommen». Während Tochter Lourdes (26) laut Page Six stets an der Seite ihrer Mutter ist, seien auch Mercy (17) und die zehnjährigen Zwillinge Stella und Estere zwischenzeitlich zu Besuch gewesen. Derweil wurden ihre Brüder Rocco Ritchie (22) und David (17) bei Madonnas Wohnung in Manhattan gesichtet. Die Jungs hätten zwar «gefasst» ausgesehen. Nichtsdestotrotz seien beiden der Stress und die Sorgen der vergangenen Tage deutlich anzusehen gewesen.

Promis und Fans sorgen sich um Madonna