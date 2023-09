Madrid: Rubiales soll vor Richter zu Kuss-Skandal aussagen

Der zurückgetretene spanische Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales hat eine Vorladung für eine Aussage vor Gericht erhalten. Richter Francisco de Jorge wies den 46-Jährigen an, am Freitag in der spanischen Hauptstadt Madrid vor Gericht seine Fragen zu dem Kuss zu beantworten, den Rubiales der Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung der Frauen-WM in Sydney am 20. August nach dem Sieg Spaniens gegen England auf den Mund gedrückt hatte. Das ging aus Gerichtsdokumenten hervor, die die Nachrichtenagentur AP am Dienstag einsah.