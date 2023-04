Fußball: Madrid und Mailand im Halbfinale der Champions League

Real Madrid hat einmal mehr seine Extraklasse in der Champions League bewiesen und erneut das Halbfinale der Königsklasse erreicht. Der Titelverteidiger um Jubilar Toni Kroos gewann auch das Viertelfinal-Rückspiel am Dienstagabend an der Stamford Bridge beim FC Chelsea 2:0 (0:0) und kam nach dem 2:0 im Hinspiel souverän eine Runde weiter. Für Real ist es der elfte Halbfinal-Einzug im wichtigsten europäischen Clubwettbewerb seit 2011. Auch der AC Mailand jubelte am Dienstag über das Erreichen der Vorschlussrunde durch ein 1:1 (1:0) beim italienischen Ligarivalen SSC Neapel. Das Hinspiel hatte Milan 1:0 gewonnen.