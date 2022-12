Baden-Württemberg : Mädchen (14) stirbt nach Angriff auf Schulweg – 13-Jährige schwer verletzt

In einer deutschen Gemeinde wurden am Montagmorgen zwei Schülerinnen attackiert und schwer verletzt. (Symbolbild)

Nach dem Angriff auf zwei Schulkinder in Süddeutschland ist eines der Mädchen gestorben. Die 14-Jährige erlag am Montag ihren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher bestätige. Das andere Mädchen im Alter von 13 Jahren sei schwer verletzt. Beide waren nach dem Angriff in Illerkirchberg bei Ulm (Baden-Württemberg) in ein Krankenhaus gekommen.