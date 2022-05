Studie : Männer in diesem Alter bezahlen am häufigsten für Sex

Männer, die zu Prostituierten gehen, sind eine Schlüsselgruppe bei sexuell übertragbaren Krankheiten. Doch bisher war über diese Männer wenig bekannt.

Knapp 27 Prozent aller Männer gaben an, jemals für Sex bezahlt zu haben, vier Prozent davon im letzten Jahr, am häufigsten zwischen 46 und 55 Jahren. Die Männer beschrieben ihren typischen bezahlten Sex als Vaginalverkehr in einem inländischen Bordell, einem legalisierten und regulierten Marktumfeld nach dem deutschen Prostitutionsgesetz. Nur zwölf homosexuelle Männer und drei Frauen gaben an, schon einmal für Sex bezahlt zu haben. Der Anteil der Frauen liege normalerweise bei weniger als 1 Prozent, so die Forscher.