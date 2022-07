Im Jahr 2021 : Männer starben in Luxemburg jünger als Frauen

LUXEMBURG – Die Sterblichkeit in Luxemburg ist 2021 gesunken, nachdem sie 2020 aufgrund der Pandemie stark angestiegen war. Dies geht aus den Statec-Zahlen hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Die Zahl der in Luxemburg registrierten Todesfälle ist 2021 im Vergleich zum Jahr 2020, in dem die Pandemie ausbrach, zurückgegangen. Laut der am Donnerstag von Statec veröffentlichten Bilanz starben im vergangenen Jahr 4.489 Menschen im Großherzogtum, 120 weniger als 2020. Das ist ein Rückgang von 2,6 Prozent, während 2020 ein Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zu 2019 verzeichnet wurde. «Wir können davon ausgehen, dass der Anstieg der Todesfälle in den Jahren 2020 und 2021 ohne die verschiedenen gesundheitspolitischen Maßnahmen wesentlich höher ausgefallen wäre», so das Statistikinstitut.

Der Jahresbeginn war hart, mit 1.218 Todesfällen (davon 439 im Januar, 361 im Februar und 418 im März). Dies ist ein Anstieg von 8,2 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2020, jedoch ähnlich wie in den Jahren vor der Pandemie. Im zweiten Quartal 2021 wurden in Luxemburg 1.019 Todesfälle registriert, ein Anstieg um 4,7 Prozent im Vergleich zum Zeitraum 2017-2019, aber ein Rückgang um 2,7 Prozent im Vergleich zu 2020. Im letzten Quartal wurden 1.263 Todesfälle verzeichnet, gegenüber 1.403 im Jahr 2020 und 1.108 im Durchschnitt in den Jahren 2017 bis 2019.

Sterblichkeitsrate sinkt

Das Statec stellt zudem fest, dass 51,1 Prozent der Verstorbenen Männer waren. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen betrug bei den Frauen 80,7 Jahre, bei den Männern 74,7 Jahre. Ein Viertel der Verstorbenen war unter 70, ein weiteres Viertel war 89 oder älter.

In Kombination mit der steigenden Bevölkerungszahl sank die Sterblichkeitsrate im Jahr 2021 auf 7 pro 1.000 Einwohner, also etwas weniger als im Jahr 2020 (7,3). Bemerkenswert ist, dass die Sterblichkeitsrate während der Pandemie nie die Werte erreichte, die in den Hitzewellenjahren 2003 (9) und 2006 (knapp über 8) verzeichnet wurden.

Geringe Auswirkung auf die Lebenserwartung Das Statec vermerkt, dass die Pandemie nur eine geringe Auswirkung auf die Lebenserwartung hatte. In dem Zeitraum 2019-2021 lag das Durchschnittsalter bei den Frauen bei 84,8 Jahre, bei den Männern bei 80,3 Jahre. Das Durchschnittsalter steigt zudem weiter an: in den letzten zehn Jahren verzeichnen die Männer ein Plus von insgesamt 1,7 Jahre. Die Frauen werden durchschnittlich 1,4 Jahre älter als noch vor zehn Jahren. Darüber hinaus hat sich der Abstand verringert. Im Zeitraum von 1985 bis 1987 hatten die Frauen noch eine um 7,3 Jahre höhere Lebenserwartung als die Männer. Jetzt beträgt der Abstand nur noch 4,5 Jahre. Außerdem haben die Männer seit 1973 durchschnittlich 13 Jahre an Lebenszeit gewonnen, die Frauen 10,3 Jahre.