In Luxemburg : Männer überfallen Frau und lassen sie im Wald zurück

ROLLINGEN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Frau von zwei Männern in ihrem Auto überfallen und im Wald zurückgelassen.

Eine Autofahrerin ist am Samstagabend in Lamadelaine überfallen worden. Als sie gegen Mitternacht durch den Kreisverkehr Lamadelaine fuhr, musste sie bremsen und anhalten, weil ein Mann mitten auf der Straße stand.

Wie die Polizei mitteilt, stieg der Mann in das Auto ein und zwang die Fahrerin, auf einen Parkplatz in Petingen zu fahren. Ohne sich zu wehren, gehorchte das Opfer. Ein weiterer Mann, der dem Auto folgte, kletterte ebenfalls in das Auto und begann, im Auto auf das Opfer einzuschlagen.