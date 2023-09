Männerchaos: Mit wem ist Irina Shayk jetzt eigentlich zusammen?

Im August teilte Irina jedoch Bilder auf Instagram, auf denen sie zusammen mit Ex Bradley Cooper (48) Oben-ohne-Ferien in Italien geniesst.

Ende Juli wurden sie zusammen gesichtet, wie sie vor einem Haus in Los Angeles flirteten, wo die beiden angeblich die Nacht zusammen verbracht haben.

2019 haben sich Irina Shayk (37) und Bradley Cooper (48) nach rund vier Jahren Beziehung getrennt. Gemeinsam haben sie die sechsjährige Tochter Lea De Seine. Seit einigen Wochen rätselt das Netz, wem Irinas Herz gehört, denn in letzter Zeit wird sie teils mit ihrem Ex gesehen und teils mit American-Football-Legende Tom Brady (46). Dieser hat sich Ende 2022 von Model Gisele Bündchen scheiden lassen, mit der er über 13 Jahre verheiratet war.

US-Medien berichten, dass Shayk insgeheim darauf hofft, Ex Cooper «zu heiraten» und dass sie mit ihm «eine Zukunft planen wolle». Im August waren die beiden gemeinsam in den Ferien in Italien, wo Irina Oben-ohne-Bilder von sich und Bradley auf Instagram postete. Doch ihre Freizeitgestaltung sowie ein Insider des Models sagen etwas anderes. Er behauptet gegenüber US-Medien: «Sie sind seit Langem nicht mehr zusammen. Sie sind Co-Eltern und sonst nichts. Sie sind beste Freunde. Sie sind glücklich. Brad mag Tom wirklich gerne.»