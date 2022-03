Benetton-Model : Magersuchts-Ikone hat sich zu Tode gehungert

14 Jahre lang kämpfte Isabelle Caro gegen die Magersucht und sich selbst. Jetzt verlor sie den Kampf – und starb im Alter von 28 Jahren an den Folgen ihrer Krankheit.

2007 machte eine Kampagne für Benetton Isabelle Caro weltberühmt: Riesige Plakate säumten die Straßen von Paris bis Mailand. Darauf ihr ausgemergelter Körper und Augen, die aus tiefen Höhlen traurig in die Welt blicken. Im Alter von 13 Jahren erkrankte die Französin an Magersucht, später schlug sie Kapital aus ihrer Essstörung. Am 17. November 2010 starb das einstige Glamour-Model der Magersuchts-Szene im Alter von 28 Jahren. Einsam und im Abseits. Ihr geschundener Körper erholte sich nicht mehr von einer Lungenerkrankung.