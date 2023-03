Von Finnland bis Japan: Magische Orte – das sind die schönsten Bibliotheken der Welt 

Dieser magische Ort ist die George Peabody Library in Baltimore. Sie ist Teil der Johns Hopkins University.

Bibliotheken haben etwas Magisches: Sie sind Orte der Stille und gleichzeitig das Tor zu anderen Welten, fast unbeschränktem Wissen und endloser Unterhaltung. Egal, ob du davon träumst, wie Belle in «Die Schöne und das Biest» in einer altehrwürdigen Bibliothek zu stöbern oder ob du dich eher für moderne Architektur begeistern kannst: Wir zeigen dir die neun schönsten Bibliotheken der Welt.

Bibliotheque National de France in Paris, Frankreich

Die französische Nationalbibliothek wurde in den vergangenen 15 Jahren unter der Aufsicht von Bruno Gaudin Architects renoviert. So gibt es nun einen neuen, moderneren Flügel. Das Highlight dieser Bibliothek ist aber definitiv der ovale Raum, der 1897 von Jean-Louis Pascal entworfen und 1932 von Alfred-Henri Recoura fertiggestellt wurde. Hier finden sich über 20.000 Bücher.

Zentralbibliothek Oodi in Helsinki, Finnland

Eine besonders beeindruckende Hülle hat Oodi, die Zentralbibliothek in Finnland. Sie wurde vom Architekturbüro ALA entworfen und soll sich anfühlen wie «das Wohnzimmer der finnischen Hauptstadt». Nur ein Drittel dieser Bibliothek ist Büchern gewidmet, in den anderen Teilen finden sich diverse Ausstellungen, 3D-Drucker-Workshops, ein Aufnahmestudio, ein Theater, ein Restaurant und ein Café.

Trinity College Library in Dublin, Irland

Diese Bibliothek wurde zwischen 1712 und 1732 als «Tempel der Literatur» gebaut. Sie befindet sich auf dem Campus des Trinity College in Dublin. Highlight der Bibliothek ist der 65 Meter lange «Long Room» – hier befinden sich über 200.000 der ältesten Bücher, die die Bibliothek besitzt.

Bibliothèque Sainte-Geneviève in Paris, Frankreich

Entworfen von Henri Labrouste, einem französischen Architekten und Pionier des Eisenbaus, ist die Bibliothèque Sainte-Geneviève ein beliebter Hotspot in der französischen Hauptstadt. Der beeindruckendste Teil dieser Bibliothek ist der Leseraum: Es war das erste Gebäude in Paris, in dem massenproduzierte Eisenbalken verbaut wurden.