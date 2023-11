Weihnachtseinkäufe in magischer Atmosphäre

Während der Weihnachtszeit legen die Einkaufsstraßen ihre festliche und märchenhafte Beleuchtung an, und es werden zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein angeboten. Die ideale Kombination für ein Wochenende voller Weihnachtseinkäufe! Dank seines Angebots an Geschäften ist Knokke-Heist eine Hochburg der Mode. Hier finden Sie die renommiertesten Marken, und nicht zu vergessen, dass die Geschäfte auch an Sonn- und Feiertagen immer geöffnet sind.

Keine Zeit für einen Einkaufsbummel am Tag? Die Einzelhändler in der Graaf d’Ursellaan (am 15. Dezember) und der Dumortierlaan (am 29. Dezember) verwöhnen Sie in der Weihnachtszeit noch mehr, indem sie nächtliche Shopping-Touren veranstalten.

Zögern Sie nicht, an Bord unseres Shopping Shuttles zu gehen, der die wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt miteinander verbindet. Die Shuttles fahren während der Winterferien täglich zwischen 11 und 18 Uhr und außerhalb der Ferien freitags, samstags und sonntags.

Gastronomie

Während der Weihnachtszeit verwandelt sich Knokke-Heist in eine kulinarische Oase, in der die Gäste mit köstlichen Gerichten und einer warmen, einladenden Atmosphäre verwöhnt werden. Lokale Köche lassen sich von den Geschmäckern und Zutaten des Winters inspirieren und kreieren Menüs, die perfekt zu der gemütlichen Atmosphäre der Weihnachtszeit passen. Denken Sie an deftige Eintöpfe, raffinierte Wildgerichte und schmackhafte Fischgerichte mit einem festlichen Touch.

Die Kombination aus ausgezeichneter Küche, herzlicher Gastfreundschaft und einer bezaubernden Weihnachtsstimmung macht einen Besuch in Knokke-Heist während der Feiertage zu einem unvergesslichen Erlebnis für Feinschmecker und Genießer.

Winter am Zwin

Lassen Sie sich vom Winter nicht davon abhalten, das wunderschöne Naturschutzgebiet Zwin zu genießen! An jedem Tag der Winterferien erwarten Sie Führer entlang der Hüttenroute. Die Kinder sind eingeladen, sich ein Wintermärchen anzuhören oder im Beobachtungszentrum etwas zu basteln. Haben Sie Lust auf eine Themenführung? Dann nehmen Sie an einem unserer Familien- oder Winterspaziergänge teil!

Warme winterliche Atmosphäre

Um in Stimmung zu bleiben, können Sie auch die gemütliche Winterbar Ice Bar auf dem Van Bunnenplein besuchen oder das ultimative Weihnachtsgefühl erleben, indem Sie die Krippe auf dem Zeedijk Heist in der Nähe des Heldenplein besuchen, mit lebensgroßen Statuen, die von großen, beleuchteten und geschmückten Tannen umgeben sind.

Auf der Eisbahn in Knokke-Heist ist Spaß für die ganze Familie garantiert! Sie können dort auch eine Kleinigkeit essen und ein Getränk zu sich nehmen. Für die Kleinen gibt es auch einen kleinen Jahrmarkt.