Bundesliga : Mainz 05 vor WM-Pause in der Negativspirale

Der FSV geht mit drei Niederlagen ins mit Spannung erwartete Rhein-Main-Derby gegen Frankfurt. Coach Svensson und Sportdirektor Schmidt richten klare Worte an die Mannschaft.

Die Mannschaft rund um den luxemburgischen Legionär Leondro Barreiro hofft beim kommenden Rhein-Main-Derby ihre Pechsträhne hinter sich lassen zu können. Twitter/1FSVMainz05

Bo Svensson wollte nichts beschönigen. Nach der dritten Bundesliga-Niederlage in Serie fand der Trainer des FSV Mainz 05 deutliche Worte. «Wir haben zu keiner Zeit das auf den Platz gebracht, was man von uns erwarten soll», sagte der 43-Jährige am späten Mittwochabend nach dem 0:1 beim Tabellenletzten FC Schalke 04. «Insgesamt war es ein sehr enttäuschender Auftritt von uns.»

Die Nullfünfer sind als Elfter inzwischen in die zweite Tabellenhälfte zurückgefallen und haben auch spielerisch nachgelassen, wie die jüngsten Auftritte beim 2:6 in München, dem 0:3 gegen Wolfsburg und nun auch auf Schalke zeigten. «Es war ein Spiel, das uns nachdenklich machen muss», sagte der Däne. Es wirkt ein bisschen so, als würden sich die Rheinhessen in die XXL-Pause rund um die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) retten wollen.

Doch bevor Kapitän Silvan Widmer und weitere Profis Richtung Nationalteam aufbrechen, steht noch ein absolutes Prestigeduell auf dem Programm. Am Sonntag kommt es zum Rhein-Main-Derby gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. «Wir müssen das jetzt angehen und können es in vier Tagen zurechtrücken. Das sind nicht wir, in uns steckt etwas anderes. Wenn wir das nicht ändern, wird es gegen Frankfurt schwer», sagte Sportdirektor Martin Schmidt. «Das wird ein sehr lautes und hitziges Spiel geben. Alle wissen, dass das die letzten 90 Minuten sind. Da wird die Tube nochmal richtig ausgedrückt von jedem.»

Doch die Vorzeichen stehen nicht gerade günstig für die 05er. Während Mainz drei Niederlagen mit insgesamt zehn Gegentoren aneinandergereiht hat, ist Frankfurt zurück in den Champions-League-Rängen. In Europas höchstem Wettbewerb haben die Hessen auch das Achtelfinale erreicht und auf dem Weg dorthin Clubs wie Sporting Lissabon und Olympique Marseille hinter sich gelassen. Für Mainz ist der europäische Wettbewerb inzwischen genauso weit weg wie der Relegationsrang 16 (jeweils sieben Punkte).

Umso dringlicher ist eine Leistungssteigerung der Mainzer für das letzte Heimspiel eines turbulenten Jahres. «Zufriedenstellend und schön ist das nicht. Es geht jetzt darum, das Spiel zu analysieren und zum Ende des Jahres nochmal ein positives Ergebnis einzuholen, um mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen», sagte Dominik Kohr, der von der Eintracht zu den Mainzern kam.

«Es lag heute komplett an uns, dass wir die Mentalität und Leidenschaft nicht auf den Platz bekommen haben», appellierte Kohr. Auch die zuvor so starke Offensive um Torjäger Karim Onisiwo funktioniert derzeit nicht mehr. «Wir haben es versucht, aber die Präzision vermissen lassen und keine klaren Torchancen erspielt», sagte Außenbahnspieler Danny da Costa und forderte: «Das müssen wir am Sonntag definitiv anders machen.»