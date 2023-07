Luxemburg: Maislabyrinth lädt zum Verirren ein

Es ist eine der Attraktionen in diesem Sommer in Luxemburg: Seit 2016 gab es kein Maislabyrith in Luxemburg mehr. In Lintgen, einer kleinen Gemeinde mit 3436 Einwohnern, wächst derzeit ein neues. Das 20.000 Quadratmeter große Gelände, also rund zwei Fußballfelder, ist vom örtlichen Bahnhof aus gut über den Fahrradweg zu erreichen.