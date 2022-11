Luxemburg: Maisons Relais sind bei weitem nicht immer kostenlos

Und das, obwohl Anbieter, die als außerschulische Betreuungseinrichtung (service d’éducation et d’accueil – SEA) anerkannt sind und Kinder im schulpflichtigen Alter (ab vier Jahren) aufnehmen, seit dem 12. September eigentlich als kostenlos gelten. «Die Betreuung ist während der Schulwochen von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr kostenlos», klärt das Bildungsministerium auf. «Der Staat finanziert diese dann mit 6 Euro pro Kind und Stunde».

Leere Einrichtung während der Ferien

Laut Claire kommt es jedoch vor, dass Einrichtungen für Leistungen, die Teil ihres Erziehungskonzepts sind und im Vertrag stehen, einen Zuschlag verlangen. «Das kann fast die Hälfte des subventionierten Betrags ausmachen», gibt sie an. Ein Leiter einer Maison Relais befürchtet, dass die Einrichtungen in den Ferien leer sein werden, wenn die Obergrenze von 100 Euro pro Woche wegfällt. Der Betrag, der vom Einkommen der Eltern abhängt, würde sich in manchen Fällen erhöhen.