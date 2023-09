Make-up: Für den schönsten Lippentrend hast Du schon alles daheim

Woran denkst Du, wenn Du an den Herbst denkst? An bunte Blätter, heißen Kakao, goldene Abende – so in etwa? Bald könnten Honey Lips (deutsch: Honig-Lippen) dazukommen, denn der Make-up-Trend, der gerade auf Tiktok viral geht, vereint tiefe, warme Farben miteinander, steht allen und ist so einfach nachzumachen, dass Du ihn auch ohne viel Erfahrung problemlos hinbekommst.