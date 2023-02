WHO : Malawi verzeichnet tödlichsten Cholera-Ausbruch

Während der Regenzeit kommt es in dem afrikanischen Land immer wieder zu Cholera-Infektionen. Der aktuelle Ausbruch dauert jedoch bereits seit März 2022 an und betrifft alle 29 Distrikte Malawis.

Cholera-Ausbrüche sind in Malawi keine Seltenheit, jedoch nicht in dieser Größenordnung.

Malawi befindet sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inmitten des tödlichsten Cholera-Ausbruchs seiner Geschichte. Seit Ausbruch der Krankheit in dem verarmten Land im südlichen Afrika vor knapp einem Jahr seien 1210 Cholera-Todesfälle und knapp 37.000 Infektionen registriert worden, teilte die WHO am Donnerstag mit. Alle 29 Distrikte Malawis seien demnach betroffen.