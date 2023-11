Malibu: Halle Berry verkauft ihr Strandhaus mit genialer Aussicht

Hier hat Halle Berry in den vergangenen 19 Jahren jeweils ihre Wochenenden verbracht: ihr Strandhaus in Malibu, Kalifornien.

Schauspielerin und Regisseurin Halle Berry, bekannt aus Filmen wie «Catwoman», «Monster’s Ball» und «X-Men», verbringt bereits seit 2004 ihre Wochenenden in Malibu. Die Schauspielerin, die in Ohio aufgewachsen ist, mag Salzwasser, wie sie gegenüber dem Wall Street Journal sagt: «Ich habe das Meer schon immer geliebt. Mein Haus ist an einem Strand, aber es ist auch am Ende einer Sackgasse und fühlt sich sehr exklusiv, sehr privat an. Es gibt hier keine Menschenmengen.»