Mallorca: Zwei weitere Tatverdächtige wurden gefasst

Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca fassen. Die zwei flüchtigen Tatverdächtigen wurden am Sonntag in Frankreich festgenommen.

Die Polizei konnte nun alle Tatverdächtigen festnehmen. REUTERS

Die französische Polizei hat am Sonntag zwei weitere Männer festgenommen, die an der Gruppenvergewaltigung einer 18 Jahre alten Britin in Magaluf dabei gewesen sein sollen. Einer der Tatverdächtigen wurde laut Ultima Hora in der französischen Stadt Scherwiller, der andere am Basler Euroairport in Frankreich festgenommen. Die beiden Männer waren nach der Tat geflohen.

Die Beamten identifizierten die beiden flüchtigen Tatverdächtigen, die einen Flug zum Flughafen Baden-Baden in Deutschland genommen hatten, um zu ihrem Wohnsitz im französischen Departement Straßburg zurückzukehren. Am Sonntagvormittag fassten die Sicherheitskräfte einen der Männer am Flughafen Basel-Mulhouse-Fribourg an der französisch-schweizerischen Grenze, als er einen Flug in die Türkei nehmen wollte, um sich der Justiz zu entziehen.

Suche mit europäischem Haftbefehl

Die spanische Polizei ersuchte die französischen Behörden um Zusammenarbeit, und der Richter erließ zwei europäische Haftbefehle, um zu verhindern, dass sich die beiden jungen Verdächtigen der Justiz entziehen.

Den Männern wird Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Die Gruppe, zu der fünf Franzosen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren sowie ein 20-jähriger Schweizer gehören, soll in der Nacht auf vergangenen Montag die Touristin in einem Hotelzimmer auf Mallorca sexuell misshandelt haben. Am Samstag war bekannt geworden, dass die mutmaßlichen Täter mehr als 20 Videos von dem sexuellen Übergriff gemacht hatten. Allein auf dem Telefon von einem der Männer wurden 13 Aufnahmen gefunden.

Opfer beschrieb alle Tatverdächtigen

Die Männer entwendeten zudem das Handy der Britin, erklärte die Frau der Polizei. Wie die Zeitung Última Hora berichtete, soll daraufhin einer der Beamten der Guardia Civil die Nummer der 18-Jährigen gewählt haben – dabei nahm einer der Verdächtigen ab. Mit zwei weiteren Beteiligten begab sich der Mann zum Eingang des Hotels, ohne zu ahnen, dass die Polizei zusammen mit dem Opfer auf ihn wartete. Die Sicherheitskräfte nahmen die drei Franzosen fest.