Verbot : Mallorquiner dürfen bald keine Igel mehr als Haustier halten

Kommendes Jahr soll ein neues Tierschutzgesetz in Kraft treten, welches eine lange Liste an Haustieren in Spanien verbieten soll.

Verboten sollen all jene Tiere werden, die prinzipiell nicht in Spanien, oder auf Mallorca vorkommen, oder eine ernste Gefahr für das biologische Gleichgewicht des Landes darstellen könnten, falls sie entwischen oder ausgesetzt werden. Auch in Belgien darf man Kaninchen, Frettchen, Hamster und Meerschweinchen nicht mehr halten und in Holland geht man ins Detail und betrachtet beispielsweise nur bestimmte Rassen von Kaninchen als «Haustier».