Luxemburg: Mamer wächst rasant, «weil vorausschauend gehandelt wurde»

Mamer hatte im Jahr 2015 noch 8000 Einwohner. Am 1. Januar 2022 wohnten bereits 10.500 Menschen in der Gemeinde. Ein Anstieg von etwas mehr als 30 Prozent, der Mamer zur elftbevölkerungsreichsten Gemeinde des Landes macht. Die neuen Einwohner sind vor allem «junge Familien, die im Finanzsektor und in den europäischen Institutionen arbeiten», sagt Bürgermeister Gilles Roth. Seine Stadt habe dieses Wachstum vorausgesehen und gehandelt. Mit einem Quadratmeterpreis von fast 10.000 Euro ziehen vor allem wohlhabende Schichten in die Gemeinde.