Luxemburg: «Man braucht auch Leute, die nicht aus der Politik kommen»

Die Bekanntgabe der Kandidaten für die Parlamentswahlen am 8. Oktober hat einige Überraschungen mit sich gebracht. So finden sich auf den Listen der DP die Sportler Mandy Minella und Raphaël Stacchiotti. Konditor Jean-Marc Hoffmann tritt für die CSV an. Auch einige Persönlichkeiten aus der Welt der Medizin sind mit von der Partie. Abgesehen davon, dass diese Kandidaturen einen etwas spektakuläreren Effekt hätten, «zeigen sie, dass wir in allen Bereichen der Gesellschaft präsent sind», erklärt Lex Delles, Vorsitzender der DP.