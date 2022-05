Street Photography Festival: «Man braucht keine 5000-Euro-Kamera, ein Smartphone reicht aus»

L'essentiel : Was ist Street Photography?

Paul Bintner: Fotos, die spontan auf der Straße gemacht werden. Es ist wie ein Spaziergang. Wir sind Touristen, aber wir versuchen, einen künstlerischen Moment zu finden. Das Konzept liegt immer noch im Trend, unser Festival zieht 1200 Besucher an.

Sie müssen Geduld haben, denn manchmal ist man anderthalb Stunden unterwegs und bringt kein einziges Foto mit nach Hause, weil einen nichts flasht. Was die Ausrüstung angeht, braucht man keine 5000 Euro teure Kamera, ein einfaches Smartphone reicht aus.

In zehn Jahren hatte ich noch nie Probleme. Ich schieße die Fotos, ohne dass sie es wissen, sonst ist es nicht spontan. Dann gehe ich zu ihnen und erkläre es ihnen. Sie sind in der Regel sehr verständnisvoll. Wir werden hier einen Vortrag über das Recht am eigenen Bild halten, das ist ein Thema, das auf großes Interesse stößt.