Sicherheit – «Man fährt nicht im T-Shirt und mit Sonnenbrille Motorrad»

Das Ministerium erklärt anhand einer in Frankreich durchgeführten Studie, dass die Beine (65 Prozent), die oberen Gliedmaßen (50 Prozent), der Schädel, das Gesicht (18,5 Prozent) und die Haut (10 Prozent) die Körperteile von Motorradfahrern sind, die bei einem Unfall am häufigsten Verletzungen erleiden. Nach den vom Ministerium veröffentlichten Zahlen starben im Jahr 2021 24 Menschen im Straßenverkehr, darunter drei Motorradfahrer. Im Jahr 2020 wurden sieben Zweiradfahrer bei Unfällen getötet, bei insgesamt 26 Todesopfern.

Immer mehr Motorradfahrer

Die Zahl der Motorradfahrer steigt in Luxemburg in den vergangenen Jahren stetig an. So wurden im Jahr 2021 im Großherzogtum 897 neue A2-Führerscheine, der Motorradführerschein, registriert, gegenüber 952 im Rekordjahr 2020, 818 im Jahr 2019 und 761 im Jahr 2018.