Luxemburg : «Man findet Sneaker, die es im Netz schon nicht mehr gibt»

LUXEMBURG - Die Sneakermess erfreut sich großer Beliebtheit: Mehrere tausend Streetwear-Fans strömten am Sonntag in die Luxexpo.

Mit bereits mehr als 2800 Besuchern bis zum Nachmittag hat die Sneakermess in der Luxexpo am Sonntag wieder einmal die Streetwear-Fans auf den Plan gerufen. In den Gängen schlenderten einige wie die 19-jährige Julie auf der Suche nach einem potenziellen Lieblingsstück umher. Sie hat ein Sweatshirt und ein Paar Nike-Schuhe ins Auge gefasst, aber «manchmal komme ich von der Sneakermess auch mit leeren Händen zurück», sagt die junge Luxemburgerin.