Corona-Pandemie : «Man hat uns mit dem CovidCheck verarscht»

LUXEMBURG – Unternehmen können bald zwischen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung und dem CovidCheck wählen können. Eine Ankündigung, die nicht nur für Freude sorgt.

Die neuen Lockerungen, die am Freitag von Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert verkündet wurden, gelten spätestens mit dem Auslaufen des derzeitigen Covid-Gesetzes. Der CovidCheck, der seit dem 15. Januar am Arbeitsplatz gilt, wird dann optional.

«Da ich mich ursprünglich nicht impfen lassen wollte, bedauere ich das natürlich», sagt Thibaut. Auch Pauline hadert mit der Änderung: «Ich habe mich beeilt, um meine erste Dosis am 13. Dezember und die zweite am 9. Januar zu bekommen», erzählt sie. Bevor der CovidCheck am Arbeitsplatz eingeführt wurde, hatten Vanessa und ihr Mann «alle Einschränkungen für Ungeimpfte akzeptiert. Als Ungeimpfter ist man aber nicht mehr durchgekommen. Alle zwei Tage einen zertifizierten Test zu machen, ist einfach zu teuer. Ich bereue es nicht, weil das nichts bringt. Aber ich denke, dass man uns damit verarscht hat», erzählt die Verkäuferin in einem Baumarkt.