Xtrem Xtina : «Man kennt mich als Exhibitionistin»

Weil Sängerin Christina Aguilera sich mit dem Film «Burlesque» als sexy Schauspielerin versucht und auch bei der Filmpremiere tief blicken ließ, propagiert sie jetzt einen lockeren Umgang mit Nacktheit.

Als Pop-Sängerin ist Christina Aguilera bereits seit Jahren ein Star. Mit dem Musical-Film «Burlesque» gibt sie nun ihr Schauspieldebüt an der Seite von Cher und rettet in ihrer Rolle als Ali Rose ein Cabaret vor der Pleite. Als Verführerin aufzutreten, falle ihr leicht, sagte sie der deutschen Ausgabe der «Vogue»: «Das sollte jede Frau beherrschen, das ist doch ein Teil von uns! Keine Frau sollte ihre Sexualität und ihren Körper verstecken müssen oder sich von der Gesellschaft darin unterdrücken lassen. Wir haben das Recht, unseren Körper zu zeigen, ungeachtet jeder Kritik. Das verhilft uns zu mehr Selbstbewusstsein.»

Darauf angesprochen, wie sie ihrem Sohn eines Tages ihre sexuell aufgeladenen Auftritte erklären werde, erwiderte die 29-Jährige: «Erstmal wächst er in einer Umgebung auf, wo Nacktheit nichts Ungewöhnliches ist. Bei mir zu Hause gibt es alle möglichen Aktbilder. Im Gegenteil, wenn du Nacktheit diffamierst, dann erst leistest du einem perversen Denken Vorschub. Er wird lernen, dass seine Mama einfach alle möglichen Identitäten hat. Es gibt eine sanfte Version von mir, die singt ihn in den Schlaf und streichelt ihm den Rücken, und dann setze ich mir einen anderen Hut auf und mache meine Musik. Er muss wissen, dass ich mich selbst ausdrücken muss. Und meine Sexualität ist nun mal ein Teil dessen.»

Der Dreh einer Nacktszene in «Burlesque» habe ihr deshalb auch keine Angst eingejagt, so Aguilera: «Die stört mich überhaupt nicht. Ich mag meinen Körper.» Eine größere Herausforderung sei es vielmehr gewesen, sich völlig ungeschminkt vor der Kamera zu zeigen: «Nun, man kennt mich als Exhibitionistin, mit extravaganten Kostümen und auffälligem Make-up – eben so, wie ich mir gefalle. Deshalb fühlte ich mich in den Szenen, in denen ich überhaupt nicht gestylt war, fast nackt! Mich so auf der Leinwand zu sehen, das fällt mir ehrlich gesagt nicht leicht.»