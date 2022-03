Bürgermeisterin Marion Zovilé-Braquet – «Man muss den Menschen helfen, wenn man kann, so gut man kann»

Editpress

Zunächst sollen 350 bis 500 Personen untergebracht werden, möglicherweise bis zu 1000. Im Industriegebiet Weiergewan in Contern stellt das nationale Aufnahmeamt (ONA) in einem ehemaligen Hangar ein Notaufnahmezentrum für Flüchtlinge fertig. Heizung, Küche, Betten, Sanitäranlagen – man musste bei Null anfangen.

1000 Flüchtlinge wären für das Dorf Contern mit 1700 Einwohnern mehr als die Hälfte der bisherigen Einwohner und mehr als ein Viertel ganzen Gemeinde. «Ich wurde per Telefon informiert. Ich habe gesagt: ‹Wie bitte?›», schildert Bürgermeisterin Marion Zovilé-Braquet ihre erste Reaktion zur Entscheidung des Regierungsrats. Vor ihrer Verantwortung habe sie sich jedoch nicht drücken wollen. «Es ist in mir, ich will helfen. Man kann den Krieg nicht aufhalten, aber man kann trotzdem etwas tun», sagt sie.

Geteiltes Echo zur geplanten Unterkunft

Für das Erstaufnahmezentrum musste das Syndicat des eaux benachrichtigt und W-Lan eingerichtet werden. Viele Fragen sind noch offen. «Wie sollen wir sie integrieren? Ich kann nicht noch 500 Kinder in die Schule aufnehmen, die schon zu klein ist», so Zovilé-Braquet. Um den Entwicklungsplänen gerecht zu werden, die prognostizieren, dass die Gemeinde mittelfristig um 1000 bis 1500 Einwohner wächst, sollen eine Schule und ein Sportzentrum gebaut werden. Muss man nun noch größer denken? «Niemand war darauf vorbereitet», räumt die Bürgermeisterin ein. Man frage sich beispielweise noch, was die Bewohner abends in der Halle machen werden.