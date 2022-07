Politik in Luxemburg : «Man muss diejenigen schützen, die es am nötigsten haben»

LUXEMBURG - Solidarität und Unterstützung angesichts der Krise sind die Werte, die die LSAP am Freitag bei ihrer parlamentarischen Bilanz verteidigt hat.

Die Themen, die seit Jahresbeginn aktuell sind, «sind die Themen der LSAP», erklärt Yves Cruchten, Vorsitzender der sozialistischen Fraktion in der Kammer. Er meint damit «den Schutz derjenigen, die ihn am meisten brauchen, derjenigen, die unter den Krisen leiden», wie er am Freitag bei der parlamentarischen Bilanz der Fraktion sagte. «Die Menschen brauchen die LSAP, wir sind da», versprach er.