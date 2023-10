Managementplan: Ministerium bestätigt ersten Wolfsnachweis im Saarland

Nun ist der Wolf auch offiziell im Saarland angekommen. Seit Mitte September gebe es den ersten Wolfsnachweis in dem Bundesland, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag in Saarbrücken mit. Das Tier sei bei Bliesransbach im südlichen Bliesgau fotografisch dokumentiert. «Wir gehen davon aus, dass es sich um einen durchwandernden Jährling handelte», sagte er. Zuvor hatte die Saarbrücker Zeitung darüber berichtet.