Autobahn-Schlägereien: «Manche glauben, dass sie sich alles erlauben können»

«Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Alltagskriminalität hat sich in Luxemburg verschlimmert», sagt Paul Hammelmann. Mit dem Präsidenten der Sécurité Routière haben wir über die jüngsten Prügelattacken auf den Autobahnen in und nach Luxemburg gesprochen. Während die Police Grand-Ducale auf L'essentiel-Anfrage zuletzt angegeben hatte, keine Zahlen zu derartigen Vorfällen nennen zu können , beklagt Hammelmann eine Zunahme dergleichen. «Die Menschen sind immer unzivilisierter. Früher waren Schlägereien zwischen Autofahrern sehr selten, heute glauben manche, dass sie sich alles erlauben können.»

Er befürchte, dass solche Auseinandersetzungen auf den Straßen in Zukunft zunehmen könnten und fordert von den Behörden ein strikteres Vorgehen dagegen – nicht zuletzt, da die Prügeleien auch die nicht betroffenen Autofahrer ablenkten und ein Unfallrisiko darstellten. «Die Gesellschaft wird zu nachgiebig, nicht nur in Luxemburg», meint Paul Hammelmann, «bei der Sécurité Routière sind wir gerade dabei, einen Forderungskatalog für die Kommunal- und Parlamentswahlen fertigzustellen.»

Aurore Jurga, ebenfalls Psychologin, rät, in solchen Situationen die Wogen zu glätten. «Es ist besser, auf Aggressionen nicht mit Aggressionen zu reagieren, sondern sich auf eine höhere Ebene zu begeben und zu kommunizieren.» Wenn keine Einigung möglich sei, solle man sich in Sicherheit bringen und die zuständigen Stellen informieren. Wie auch Hammelmann hält sie es für möglich, dass Aggressivität hinterm Steuer in Zukunft immer häufiger vorkommen wird: «Wir werden immer wieder mit Gewaltszenen konfrontiert, sei es in den Medien oder im Alltag. Das kann bei manchen Menschen impulsive Verhaltensweisen verstärken», sagt sie.