Long Covid in Luxemburg : «Manche schleppen Covid 18 Monate mit sich herum»

LUXEMBURG – Der Forscher Guy Fagherazzi berichtet über Fälle von Long Covid, die jeden Patienten betreffen können. Es mangelt noch immer an Wissen.

Mindestens 20.000 Menschen in Luxemburg haben seit Beginn der Pandemie an Long Covid gelitten oder leiden noch.

Auch wenn die Corona-Krise für die Bevölkerung endlos zu sein scheint, gilt dies vor allem für diejenigen, die unter Long Covid leiden. Eine Bilanz des Pilotprojekts über die im letzten Jahr eingeführte Einrichtung zur Unterstützung der betroffenen Patienten wird am heutigen Donnerstag von der Gesundheitsministerin Paulette Lenert vorgestellt. «Manche Patienten schleppen Covid noch 18 Monate nach der Infektion mit sich herum», sagt Guy Fagherazzi, Direktor der Abteilung für Präzisionsmedizin am Luxembourg Institute of Health (LIH). Er und sein Team bereiten sich darauf vor, neue Arbeiten zu diesem Thema in Angriff zu nehmen.