Nach Interview : Manchester United löst Vertrag mit Ronaldo mit sofortiger Wirkung auf

Der Club hatte im Anschluss bereits Konsequenzen angekündet. In einer Mitteilung schreibt der Premier-League-Verein nun: «Cristiano Ronaldo verlässt Manchester United im gegenseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung. Der Verein dankt ihm für seinen immensen Beitrag, den er in zwei Amtszeiten im Old Trafford mit 145 Toren in 346 Einsätzen geleistet hat, und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.» Weiter heißt es: «Alle bei Manchester United konzentrieren sich darauf, die Fortschritte der Mannschaft unter Erik ten Hag fortzusetzen und gemeinsam für den Erfolg auf dem Platz zu arbeiten.»