Familie: «Manchmal beneide ich meine kinderlosen Kollegen»

Ein Kind zu haben ist für viele Teil der Lebensplanung. Es ist aber kein Garantie zum Glücklich werden. Das zu sagen, sorgt für Wirbel, denn in der Gesellschaft vertritt man beide Meinungen. Darf man es bereuen, Kinder in die Welt gesetzt zu haben? «Auf vielen Frauen lastet ein enormer, sozialer Druck. Manche wollten nie Kinder haben, wurden aber in die Mutterrolle gedrängt», erklärt die deutsche Soziologin Christina Mundlos, die Autorin des Buches «Wenn Mutter sein nicht glücklich macht».

In einer Umfrage, die die französischsprachigen Kollegen von L'essentiel vor mehreren Wochen durchgeführt haben, gaben neun Prozent der Leser an, dass sie es wirklich bereuen, Kinder in die Welt gesetzt zu haben. Zwölf Prozent antworteten, dieses Gefühl manchmal zu verspüren. «Es ist wichtig, zu verstehen, dass man nicht der oder die Einzige mit diesem Problem ist», so Christina Mundlos. «Wenn aber die negativen Gefühle außer Kontrolle geraten, muss man sich Hilfe suchen. Das bedeutet nicht, dass man es am Ende nicht mehr bereuen wird, Kinder zu haben. Man lernt jedoch, anders mit der Situation umzugehen».

Das Gefühl, innerhalb der Partnerschaft allein gelassen zu sein und am Arbeitsplatz diskriminiert zu werden, empfinden vor allem Frauen. Eine Untersuchung, die in fünf europäischen Ländern durchgeführt wurde, zeigte im vergangenen Juli, dass dieses elterliche Bedauern ein verbreitetes Phänomen ist.

«Die, die es bereuen, hätten vorher überlegen müssen»

«Ich habe mir diese Quälerei erspart und bin auch froh darüber. Die Erde ist überlastet, wir brauchen eine Politik des Geburtenrückgangs», schreibt Doudou auf «lessentiel.lu». «Wir können in 28 Jahren wieder darüber reden, sollten wir dann noch leben. Wir werden 15 Milliarden auf dieser Erde sein. Eine wahre Freude!», kommentiert ironisch Analysteluxo, ein erklärter Befürworter des kinderlosen Lebens. «Manchmal beneide ich meine kinderlosen Freunde und Kollegen um den Paar-Urlaub, die Finanzen, das Ausgehen oder die Freiheit… aber ich bereue nie, Kinder bekommen zu haben!», relativiert Roger. Während manche es also tatsächlich bereuen, Kinder zu haben, sind trotzdem die Eltern in der Mehrheit, auf die das nicht zutrifft. 53 Prozent der Leser von L'essentiel, die an der Umfrage teilgenommen haben, antworteten mit «Nein» auf die Frage «Bereuen Sie es, Kinder in die Welt gesetzt zu haben?».

«Was man mit einem Kind teilt, das teilt man mit keinem anderen Menschen, weder mit dem Ehegatten, noch mit den Eltern oder den Freunden. Wenn es auch manchmal Tiefen gibt, so gibt es auch immer wieder Höhen», argumentiert Butterfly. «Es ist nicht immer leicht, Eltern zu sein, aber alles in allem zahlen die Kinder es uns vielfach zurück!», urteilt Sisco. Kinder zu haben, das bedeutet, Kompromisse zu akzeptieren. «Man muss das eigene Ego vergessen, um Platz für die Bedürfnisse des Kindes zu lassen. «Ich habe keine Lust, nachts aufzustehen» oder «Ich kann nicht mehr ausgehen, so wie früher», das muss man vergessen», schreibt Réalité. Scofield zufolge haben gewisse Paare das ‹dolce vita› über viele Jahre hinweg betrieben. «Reisen, Autos oder mindestens einmal wöchentlich ein Restaurantbesuch… später hat sich dann die Monotonie eingestellt und sie bekommen ein Baby, um diesem Leben der Sorglosigkeit einen Sinn zu geben.